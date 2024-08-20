Başiskele'de Kadın El Emeği Günleri 4. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Başiskele'de Kadın El Emeği Günleri 4. kez düzenleniyor

Başiskele\'de Kadın El Emeği Günleri 4. kez düzenleniyor

Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve Symbol AVM iş birliğiyle düzenlenen Kadın El Emeği Günleri'nin 4. kez gerçekleştirileceği duyuruldu. Etkinlik, Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alanda 2 gün boyunca devam edecek ve binlerce el emeği ürünün sergileneceği bir festival havasında geçecek.

20.08.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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Başiskele'de kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Kadın El Emeği Günleri'nin 4'üncüsü hazırlanıyor.

Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve Symbol AVM iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Başiskele Kadın El Emeği Günleri'ni 4. kez düzenleniyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan Başiskele Kadın El Emeği Günleri, 24 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanında 2 gün boyunca devam edecek etkinlik, bu yıl da festival havasında renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak. Çeşit çeşit, binlerce el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı etkinlikte stantlar saat 18.00'de başlayacak, açılış programı ise 20.30'da yapılacak. Pazar günü de geç saatlere kadar devam edecek Başiskele 4. Geleneksel Kadın El Emeği Günleri'ne geçen yıllarda olduğu gibi çevre ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Kadın El Emeği Günleri 4. kez düzenleniyor - Son Dakika

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