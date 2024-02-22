Başiskele'de kadınların iş hayatına girişimci olarak dahil olabilmesi ve yeni istihdam ortamları oluşturmak amacıyla hazırlanan "BAĞ Projesi"nde eğitimler tamamlandı.
Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (KOİDER) öncülüğünde hayata geçirilen BAĞ Projesi, 13 Aralık 2023'de tanıtılmıştı. Kadınlara yeni istihdam alanları oluşturması hedefiyle hayata geçirilen projede, ocak ayından itibaren Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde verilen eğitimler 7 haftalık sürenin ardından sona erdi.
Başiskele'nin yeni girişimci kadınları; stratejik planlama, pazarlama ve marka oluşturma, finansal okur yazarlık ve sosyal medya, kriz ve kişisel gelişim süreçleri, hukuki süreçler, sürdürülebilirlik iletişim ve sosyal sorumluluk ve devlet destekleri konularında eğitimler aldı. Eğitimlerini başarıyla bitiren 16 kursiyere Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından imzalanan Malcolm Gladwell'in "The Tipping Point - Kıvılcım Anı" kitabı hediye edilirken, kadın girişimciler de desteklerinden dolayı Başkan Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti.
Kursiyerlerden proje sunumları dinlenecek ve aldıkları eğitimlerini ölçmek adına sınava tabi tutulacak. Kursiyerlerin proje sunumları, sınav sonuçları ve eğitimlere devam durumları göz önünde bulundurularak birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Başiskele Belediyesi tarafından birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Başiskele'de Kadın Girişimciler İçin BAĞ Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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