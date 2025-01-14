Başiskele'de Kullar Yaşam Merkezi Modern Yüzüyle Hizmete Girdi - Son Dakika
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Başiskele'de Kullar Yaşam Merkezi Modern Yüzüyle Hizmete Girdi

Başiskele\'de Kullar Yaşam Merkezi Modern Yüzüyle Hizmete Girdi

Başiskele Belediyesi tarafından yeniden dönüştürülen Kullar Yaşam Merkezi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Yeni mimarisiyle bölge halkının ilgisini çeken merkez, çeşitli eğitim kursları ve etkinliklerle de hizmet vermekte.

14.01.2025 22:58  Güncelleme: 23:00
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Başiskele Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kullar Yaşam Merkezi yeni ve modern haliyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak'ta mevcut olan Kullar Kültür Merkezi, modern tarzda yeniden dönüştürülmesiyle ilçeye kazandırıldı. Kullar Yaşam Merkezi, yeni estetik yapısı ve işlevselliğiyle bölge halkının yeni cazibe merkezi olmaya başladı. Daha önceden sadece düğün ve cemiyetlere ev sahipliği yapan merkezde şimdi çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetlerde yapılıyor. Yenİ projeyle birlikte derslik, konferans salonu, fuaye ve sergi alanları da oluşturulan Kullar Yaşam Merkezi'nde Başiskele Meslek Edindirme Kursları (BAŞ-MEK) da verilmeye başlandı. Başiskeleli kadınlara çeşitli mesleki ve hobi amaçlı eğitimler vererek yeteneklerini keşfetme imkanı sunan BAŞ-MEK, ilçenin genelinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kullar Yaşam Merkezi'nde de açılan kurs merkezinde geleneksel el sanatları ile nakış ve giyim eğitimleri veriliyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda kadınlar hem bu meslekleri öğreniyor hem de komşularıyla sosyalleşiyor.

Kocaeli'nin cazibe merkezi olarak her geçen gün nüfusu artan Başiskele'de 4 bin 155 metrekare alanda toplamda bin 700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen kentin yeni yaşam merkezi; modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle bölgeye büyük katma değer kattı. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya başlayan Kullar Yaşam Merkezi, 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı ile vatandaşların en mutlu günlerine şahit oluyor.

Bölge sakinlerinin de büyük beğenisini toplayan merkez, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu ve fuaye-sergi alanı ile çeşitli eğitimlerin ve kültürel etkinliklerin adresi oldu. Vatandaşların park sıkıntısı yaşamamaları için otopark alanı da oluşturuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Kullar Yaşam Merkezi Modern Yüzüyle Hizmete Girdi - Son Dakika

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