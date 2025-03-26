Başiskele'de Kur'an-ı Kerim Ziyafeti: Hafızlar Göz Doldurdu - Son Dakika
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Başiskele'de Kur'an-ı Kerim Ziyafeti: Hafızlar Göz Doldurdu

Başiskele\'de Kur\'an-ı Kerim Ziyafeti: Hafızlar Göz Doldurdu

Başiskele'de düzenlenen 'Dualarla Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programında, Türkiye ve dünya birincisi hafızlar güzel okuma ve ezan performanslarıyla katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

26.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Başiskele'de Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmalarının birincileri, söyledikleri ezgi ve ilahileriyle katılımcılara tasavvuf dinletisi yaşattı.

Baiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde teravih namazı sonrası gerçekleşen "Dualarla Kur'an-ı Kerim Ziyafeti- Kadir Gecesi Özel Programı" düzenlendi. programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Müftülüğü Başvaizi Muhammed Yıldız, Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı ve Barbaros Camii İmam Hatibi Kadir Çelikiz ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yoğun ilgi gören programda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Kurra Hafız Ali Tel, Türkiye Birincisi Hafız Nebi Yaşar, Dünya Kur'an Birincisi Hafız Ali Tel, Türkiye Birincisi Hafız Abdullah Özkan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezanı güzel okuma Türkiye birincileri Hafız Muhsin Kara ve Hafız Ahmet Yüksel sahne aldı.

Türkiye'nin seçkin hafızları sahne aldı

Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin manevi iklimini yaşatan program teravih namazına müteakip başladı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya ve Türkiye birincileri, Aşr-ı Şerif'leri söyledi. Hafız Muhsin Kara ve Hafız Ahmet Yüksel de söyledikleri ezgi ve ilahileriyle katılımcılara tasavvuf dinletisi yaşattı. Ezan ve selaların da okunduğu programda duygu dolu anlar yaşandı.

Program, Başiskele İlçe Müftülüğü Başvaizi Muhammed Yıldız'ın yaptığı dua ile son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Kur'an-ı Kerim Ziyafeti: Hafızlar Göz Doldurdu - Son Dakika

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