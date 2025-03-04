Başiskele'de Modern Mescit İbadete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Modern Mescit İbadete Açıldı

Başiskele\'de Modern Mescit İbadete Açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen Başiskele Sahil Mescidi, teravih namazıyla ibadete açıldı. Mescit, vatandaşların talepleri doğrultusunda modern bir şekilde inşa edildi.

04.03.2025 12:40  Güncelleme: 12:43
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Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen Başiskele Sahil Mescidi dün kılınan teravih namazıyla ibadete açıldı.

Başiskele Sahili, vatandaşların da yoğun talepleri üzerine modern bir mescide kavuştu. Temel betonları geçen yılın ağustos ayında atılan mescidin iç tefrişatının tamamlanmasının ardından Ramazan ayı öncesi temizliği de yapılarak ibadete uygun hale getirildi. Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran yanındaki 220 metrekarelik alanda inşa edilen Başiskele Sahil Mescidi, 150 metrekarelik kapalı alanıyla nezih, temiz ve huzurlu bir ortamda vatandaşların ibadet yapmasına imkan sunmaya başladı.

Başiskele Sahil Mescidi'nde kılınan ilk teravih namazına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve meclis üyeleri de iştirak etti. Vatandaşlarla birlikte namazını eda eden Başkan Özlü, "Rabbimize hamdolsun. Bir güzel işi daha hayırlısıyla tamamlayıp hizmete açtık. İlçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mescidin yanındaki 70 metrekarelik alanda da bebek bakım odası, 4 kadın WC, 4 erkek WC, 3 kişilik kadınlara, 3 kişilik de erkeklere olmak üzere şadırvan yapımı çalışmalarında sona gelindi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Modern Mescit İbadete Açıldı - Son Dakika

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