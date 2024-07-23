Başiskele'de Yuvacık Semt Meydanı projesi ikinci etap çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Yuvacık Semt Meydanı projesi ikinci etap çalışmalarına başladı

Başiskele\'de Yuvacık Semt Meydanı projesi ikinci etap çalışmalarına başladı

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yuvacık Semt Meydanı projesinin ikinci etap çalışmaları başladı. İlk etapta yapılan amfi, otopark ve dinlenme alanlarına ek olarak, ikinci etapta Osmanlı mimarisine uygun çeşme yapılacak.

23.07.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Başiskele'de hayata geçirilen Yuvacık Semt Meydanı projesinde ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Başiskele Belediyesi tarafından, Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Bağlar Caddesi ve Kiraz Dere Sokak arasındaki alana yapılan Yuvacık Semt Meydanı'nın önünde yer alan ve atıl durumda olan 859 Sayılı Yuvacık Tarım Kredi Kooperatifi 2. Etap çalışmaları kapsamında yıkıldı. Estetik görünümüyle kendisine hayran bırakan 1300 metrekarelik meydanın ilk etabında 100 kişilik amfi, 25 araçlık otopark ve dinlenme alanları oluşturulmuştu. Granit ve bazalt taşlı zemini ve dekoratif aydınlatmalarla bölge sakinlerinin nefes aldığı meydanın ikinci etabında Nazım Baştürk'ün mahalleye getirdiği Karakaya suyunun akacağı Osmanlı mimarisine uygun çeşme yapılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de yakından takip ettiği çalışmalar tamamlandığında Yuvacık Semt Meydanı yeni haliyle kentin çehresini değiştirecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Yuvacık Semt Meydanı projesi ikinci etap çalışmalarına başladı - Son Dakika

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