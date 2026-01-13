Başiskele\'deki Gazze Şehitleri Camisinde sona gelindi

Başiskele'de yapımı devam eden Gazze Şehitleri Camisinde inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Başiskele Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Vezirçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen camide incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekipten son duruma ilişkin bilgi aldı. İç tezyinatında klasik hat sanatı ile modern motiflerin harmanlandığı, iki katlı planlanan caminin minare yapımının tamamlandığı, çevre düzenlemesi ve son rötuşların sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Özlü, caminin kısa sürede ibadete açılmasının hedeflendiğini belirterek, "Gazze Şehitleri Cami inşaatımızda yürüttüğümüz çalışmalarımızın artık sonuna yaklaşıyoruz. Bu anlamlı projemizi, hayırseverlerimizin de büyük desteğiyle inşallah en kısa sürede tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ