Başiskele’deki termal tesis inşaatında sona gelindi

Başiskele ilçesinde inşa edilen ve bölgenin termal turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması beklenen tesis projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Sağlık turizmine hizmet edecek tesiste, 930 metre derinlikten çıkarılan 57 derece sıcaklığındaki jeotermal su kullanılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Yeniköy Merkez Mahallesi'nde 10 bin 621 metrekarelik alan üzerinde 3 blok halinde inşa edilen tesis, bölgenin sağlık ve termal turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, 930 metre derinlikten çıkarılan 57 derece sıcaklığındaki jeotermal su kaynağı vatandaşların kullanımına sunulacak.

Tesis bünyesinde termal havuzların yanı sıra hamam, sauna, aile spa alanları ile dinlenme ve etkinlik bölümleri yer alacak. Sağlık ile rehabilitasyon hizmetlerinin de verileceği merkezde; 8 masaj, 3 fizik tedavi ve 3 hidroterapi odası ile jimnastik salonu bulunacak.

Vatandaşların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan tesiste ayrıca 721 metrekarelik çok amaçlı salon ve 69 araç kapasiteli otopark hizmet verecek.

Doğal güzellikleri ve yeşil dokusuyla bilinen Başiskele'de yükselen tesisin faaliyete geçmesiyle, ilçenin Marmara Bölgesi'nde önemli bir termal turizm destinasyonu haline gelmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.