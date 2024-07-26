Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi İş Arayanlara Destek Veriyor

Yerel

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak Türkiye'nin istihdam seferberliğine destek veriyor.

Başiskele Belediyesi'nin Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda BAŞKİM, son olarak Başiskele'de üretim faaliyetlerini sürdüren bir fabrikanın kendi bünyesinde kadrolu üretim işçisi alımı süreçlerine aracı oldu. Ev bakım, hijyen malzemeleri ve temizlik kağıtları kategorilerinde üretim faaliyetlerini sürdüren fabrikanın personel alımı mülakatları, Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Üretim işçisi olarak çalışmak isteyen Başiskelelilerin yoğun ilgi gösterdiği mülakatta öncelikle başvuru formları dolduruldu. Ardından firmanın insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. - KOCAELİ