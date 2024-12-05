Başiskele'ye Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'ye Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Kazandırılıyor

Başiskele\'ye Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Kazandırılıyor

Başiskele'de yaklaşık 2800 metrekare alana sahip olacak Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi, çocukların kitap okuyabileceği ve farklı oyuncak koleksiyonlarını görebileceği bir alan sunacak. Proje, Serdar Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

05.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Başiskele'ye binlerce kitabın ve küçükten büyüğe her yaşa hitap edecek oyuncak koleksiyonlarının yer alacağı Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi kazandırılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde de yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesi'nin müjdesini geçen haftalarda LGS soru bankası seti dağıtım töreninde vermişti. Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde yapılacak Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi, taban alanı yaklaşık 1400 metrekare, 2 katlı ve toplamda 2800 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Çocukların güven ve huzurla kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği on binlerce kitapların yer alacağı çocuk kütüphanesi, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze, etüt merkezi (serbest çalışma alanı), farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projenin avlu kısmında ise etkinlik alanları ve kafe bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'ye Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Kazandırılıyor - Son Dakika

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