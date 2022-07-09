Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 19:30
Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, bayramların önemine değinerek, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve toplumda millet olma şuurunun şekillendiği günlerdir. Bu duygularla Başkaleli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlık huzur ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ederim" dedi. - VAN

YORUMLAR
500
Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı Van'da bayramlaşma programı düzenlendi Van'da bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Başkale, Kurban, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 19:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement