Başkale\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Programı

Van'ın Başkale ilçesinde 2025 yılı Yaz Kur'an Kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

Program, İlçe Müftüsü İbrahim Demir'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Işık, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimindeki önemine değinerek, emeği geçen tüm hocalara, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kur'an kurslarında yaz boyunca yapılan eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, hazırlanan bir slayt eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. "Dinimi Öğreniyorum" ve "Hadis Ezberleme Yarışmaları"nda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda öğrenciler için çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara dondurma ve pilav ikram edildi. Yapılan dua ile son bulan program, hem öğrenciler hem de veliler için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti. Programa Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Işık, ilçedeki kurum amirleri, veliler, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. - VAN