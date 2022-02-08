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Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi - Son Dakika

Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi

08.02.2022 09:32

Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi Van'ın Başkale ilçesindeki bir grup öğrenci, Erzurum Atatürk Üniversitesini ziyaret ettikten sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi

ERZURUM - Van'ın Başkale ilçesindeki bir grup öğrenci, Erzurum Atatürk Üniversitesini ziyaret ettikten sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Erzurum'daki tarihi yerlerle Atatürk Üniversitesine bir gezi düzenlendi. Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sürekli eğitim merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan ve lise son sınıfta eğitim gören 150 öğrenci, 4 grup halinde Erzurum'a götürüldü. Atatürk Üniversitesine bağlı fakülteleri gezerek öğrencilerle buluşan Başkaleliler, görevli akademisyenler tarafından da bilgilendirildi.

Üniversite gezisinin ardında öğrenciler Erzurum'un tarihi yerleri olan Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ile Lalapaşa Camii ve Erzurum evlerini gezdi.

Açıklamada bulunan öğrencilerden Rojin Başaran, ilk defa ilçe dışına çıktıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Başkale'de okuyorum. Kız Meslek Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. Erzurum gezisi düzenlendi. Üniversite gezisi çok yaralı oldu. Güzel Sanatlar Fakültesini çok beğendim. Üniversiteyi gezdikten sonra muhakkak kazanmam gerekiyor. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi
Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi

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Üniversite, Başkale, Erzurum, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkaleli öğrencilere Erzurum gezisi - Son Dakika


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