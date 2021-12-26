Üye Girişi
Başkan Acar: "Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz" - Son Dakika

Başkan Acar: "Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz"

26.12.2021 14:23
Başkan Acar: "Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Razaman Acar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkı sağlayan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Razaman Acar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkı sağlayan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Acar mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Hayatı boyunca medeniyet değerlerimiz, vatanımız, istiklal ve istikbalimiz için duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer alan, milli mücadelenin tüm Anadolu'ya yayılması için gece gündüz demeden canla başla çalışan, şiirleri ve etkili hitabeti ile milli bilincin uyandırılmasına büyük katkıda bulunan, şiirleriyle istiklal mücadelemize ruh, bu günümüze ilham veren, zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, milletimizin ruh ve maneviyatını yüksek düzeyli ifadelerle sanat ve edebiyatta temsil edip yansıtan; düşünceleri, duygu dünyası, tasavvuru ve yaşantısıyla millet kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında rahmetle minnetle anıyoruz."

"Mehmet Akif, ailesinden aldığı edeple, göğsünde taşıdığı imanla, mücadele karşısında gösterdiği haysiyetli duruşla, insani ilişkilerde herkesin şahit olduğu dürüst kişiliğiyle günümüze ilham verecek bir değerdir." diyen Başkan Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikri derinliği, estetik birikimi ve karakteriyle sahici bir aydın, ilim adamı, muharrir ve şairdir. Bir entelektüel olarak düşüncelerini sadece şahsiyetiyle kaynaştırmamış, ayrıca milletin his ve benliğiyle bütünleşerek bir milli kimlik ve kişiliği hakkıyla temsil etmiştir. Ersoy, milletin irfanı, ruhu, benliğiyle kültürüyle bütünleşmiş bir kişiliktir. Hiçbir beşer gücünün kaldırmaya takat getiremeyeceği zorlu zamanlarda bile kadim medeniyetimizin değerlerine yaslanan şiiri, insanımızın ruhunu alevlendiren ateş olmuştur. Mehmet Akif, kahraman askerlerimize "Korkma" diyerek şöyle seslenir: "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun."

Eğitim-Bir-Sen'in Asım'ın Nesli'ne verdiği değeri vurgulayan Başkan Acar, "Milli mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adayan Ersoy, sadece İstiklal Marşı ve Çanakkale Destanı'nın şairi değil, aynı zamanda inandığı değerler uğruna her şeyi göze alan bir dava adamıdır. İşgale uğrayan vatan toprakları karşısında 'kim var' demeden harekete geçmiş, bütün kudretiyle seferber olmuş, ömrünü vatanın kurtuluşuna adamıştır. Milletin geleceğinin garantisi olarak ideal bir nesil tasavvuru hayal etmiş, 'Asım' üzerinden bir reçete yazmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme bilinciyle mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletin vicdanı İstiklal Şairimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy, Eğitim Bir Sen, Bursa, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Acar: 'Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz' - Son Dakika


Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi         
14:39
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
14:39 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
14:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum
14:13 Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:50 Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
13:38 Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 14:55:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Acar: "Milli vicdanın sesi, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement