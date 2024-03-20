Başkan adayı Mandalinci: "Cesur adımları hep birlikte atacağız"
MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, yeni hikaye oluşturma yönünde cesurca adımlar atılamadığını ifade ederek, "O cesur adımı hep beraber atacağız. Bu hikayeyi, yani değişimi, dönüşümü, insanları kutuplaştıran değil birleştiren, yerlisiyle, yerleşeniyle herkesi sahiplenen ve herkes tarafından benimsenen belediyecilik anlayışını bu topraklara, bu ülkeye getirmek genç olarak bizim boynumuzun borcu. Örnek bir belediyecilik, örnek bir yerel siyaset anlayışı sergileyerek fırsat verildiğinde gençlerin neleri başarabileceğini Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni ziyaret ettikten sonra merkez bölgede esnafları dolaşarak selamlaştı. Deniz Ticaret Odası'nda tekne ve balıkçılık kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Tamer Mandalinci daha sonra Lions Kulübü üyeleriyle buluştu. Dur duraksız çalışan Başkan Adayı Mandalinci akşam saatlerinde ise Sazköy, Çamarası Mahalleri ve Kurudere'de halk buluşmasına CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte katıldı.
"5 yılımızı birlikte planlayacağız"
Halk buluşmalarında coşkulu bir kalabalıkla sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Adayı Mandalinci, 1 Nisan'dan itibaren tarih yazmak üzere yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek "Seçim 1 gün, görev 5 yıl. Önümüzdeki 5 yılı planlayarak, doğru çalışmalarla, sizlerin razı olduğu bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak için yola çıkıyoruz. Bu sadece benim ve ekibimizin değil, Bodrum'a gönül veren herkesin yolu" dedi.
Başkan ve ekibinin vatandaşın arasında, dertlere çözüm üreten, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sergileyeceklerini, makam, mevkiye kapılanların, koltuk derdine düşenlerin yok olup gittiklerini hatırlatan Mandalinci, şöyle konuştu:
"Belediyenin gerçek sahibi ne başkan ne meclis üyeleri ne de belediye çalışanlarıdır, gerçek sahibi halktır. Bodrum Belediyesi'nin de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de gerçek sahibi sizlersiniz. Belediyenin, sizin belediyeniz olduğunu hissettireceğiz, özlediğiniz belediyeciliği hayata geçireceğiz. Beraber başaracağız, beraber yöneteceğiz ve mutluluğu arttırarak yolumuza devam edeceğiz."
Belki hata yapacağız ama asla size yanlış yapmayacağız
Gençlere siyasete girme çağrısında bulunan Mandalinci, vatanına, milletine nasıl sahip çıktıklarını göstermelerini istedi. Mandalinci, belli kalıplarda takılıp kalındığını ifade ederek "Filmi başa sarıp sarıp yeni sonuçlar bekliyoruz. Ama yeni hikaye yazma yönünde cesurca adımlar atmıyoruz. O cesur adımı hep beraber atacağız. Bu hikayeyi, yani değişimi, dönüşümü, insanları kutuplaştıran değil birleştiren, yerlisiyle, yerleşeniyle herkesi sahiplenen ve herkes tarafından benimsenen belediyecilik anlayışını bu topraklara, bu ülkeye getirmek genç olarak bizim boynumuzun borcu. Tabii ki hata yapacağız. Hiç hata yapmamış olan hiç denememiş olandır. Belki hata yapacağız ama asla size yanlış yapmayacağız. Asla boynunuzu öne eğdirmeyeceğiz. ve bize güvenenleri, bize inananları, sizleri asla ve asla üzmeyeceğiz" diye konuştu.
Başkan Adayı Mandalinci ve beraberindekiler Mumcular Pazar yerinde, Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
Son Dakika › Yerel › Başkan adayı Mandalinci: 'Cesur adımları hep birlikte atacağız' - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?