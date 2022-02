Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı - Son Dakika

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşanırken, Ahmet Tatar adaylığını açıkladı. Gazeteciler ile bir araya gelen Tatar, projelerini açıklayarak, tüm üyelerini genel kurula davet etti.

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nın, 20 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği genel kurul öncesinde başkan adayları da belli olmaya başladı. Çalışmalarına hız kazandıran Ahmet Tatar, Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelerek adaylığını resmen açıkladı.

Uzun yıllardır üyelerinin unutulduğunu bir odaya sahip olduklarını ve birçok üyenin de başkanını dahi tanımadığını ifade ederek bunların değişmesi için aday olduğunu açıklayan Ahmet Tatar; "Ciddi çalışmalar ve işbirlikleri için başkanlık yolunda adaylığımızı açıkladık. Oda üyelerimiz yıllardır unutulmuş durumda. Beraber yola çıktığımız yönetim kurulu üyelerimiz ile ilk hedefimiz, hizmeti üyelerimizin ayağına kadar götürmektir. Odamızın mevcut bulunduğu alan merkeze uzak bir yerde bulunuyor. Esnaflarımız Aydınlı vatandaşa hizmeti götürebilmek için gece gündüz çalışıyor ama en ufak bir evrak işi için bile kilometrelerce yol gitmesi gerekiyor. Bu sebeple hizmet ofisini şehir merkezinde bir yere taşıyacağız. Üye esnaflarımızın ihtiyaç duyduğu fatura, fiş ve diğer materyaller için odadan talepte bulunduğunda yüksek fiyat ve borçlarla karşılaştığı için evrak işleri ilerlemiyor. Bunun da önüne geçebilmek için gerekli girişimleri yaparak, ücretsiz gelen bir evrakı yine ücretsiz bir şekilde üyelerimizin iş yerlerine giderek sunacağız. Devlet destekleri hibe başvurularında bütün süreç odamız tarafından takip edilerek esnafımızın yaralanması noktasında çalışmalar titizlikle yapılacaktır" dedi.

"Sadece aidat alma il başkanlık yapılmaz"

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nın herhangi bir sosyal tesisi olmadığına dikkat çeken Tatar; "500'ün üzerinde odamıza kayıtlı üye var ancak yıllarca odamız ve esnaflarımızın bir araya gelebileceği bir alanımız bile yok. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte sıkı çalışıp gerekli işbirlikleri ile odamıza bağlı her alandaki esnafımız için ayrı ayrı ilgileneceğiz. Önceliğimiz odamızın çatısı altında sosyal alanlar oluşturmak. Ayda bir olmak üzere üye esnaflarımızla bir araya gelecek ve moral gecesi düzenleyeceğiz. Bize bağlı her meslek alanı için proje üretiyoruz ve bu sebeple yönetim kurulumuzu oluştururken her alandan birer temsilciyi listemize ekledik. Bizler istiyoruz ki odamız ve üyelerimiz unutulmadan görevi hızla devir alarak çalışmalara başlayalım. Maalesef odaya kayıtlı üyelerin birçoğu mevcut başkanın adını dahi bilmiyor. Sadece aidatları toplamakla başkanlık yapılmaz. Üyelerimiz bu konulardan çok mağdur, hizmet alamadığı bir odanın toplantısı veya genel kuruluna katılmak istemeyen üyelerimiz var. Özellikle esnafımızın en ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde yöneticilerimizi göremedik. Bu durumların önüne geçmek ve odamızı olması gereken çıtaya yükseltmek için çabalayacağız" diyerek tüm üyelerini genel kurula davet etti. - AYDIN