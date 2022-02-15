Üye Girişi
Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı - Son Dakika

Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı

15.02.2022 14:30
Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşanırken, Ahmet Tatar adaylığını açıkladı.

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nda genel kurul heyecanı yaşanırken, Ahmet Tatar adaylığını açıkladı. Gazeteciler ile bir araya gelen Tatar, projelerini açıklayarak, tüm üyelerini genel kurula davet etti.

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nın, 20 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği genel kurul öncesinde başkan adayları da belli olmaya başladı. Çalışmalarına hız kazandıran Ahmet Tatar, Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelerek adaylığını resmen açıkladı.

Uzun yıllardır üyelerinin unutulduğunu bir odaya sahip olduklarını ve birçok üyenin de başkanını dahi tanımadığını ifade ederek bunların değişmesi için aday olduğunu açıklayan Ahmet Tatar; "Ciddi çalışmalar ve işbirlikleri için başkanlık yolunda adaylığımızı açıkladık. Oda üyelerimiz yıllardır unutulmuş durumda. Beraber yola çıktığımız yönetim kurulu üyelerimiz ile ilk hedefimiz, hizmeti üyelerimizin ayağına kadar götürmektir. Odamızın mevcut bulunduğu alan merkeze uzak bir yerde bulunuyor. Esnaflarımız Aydınlı vatandaşa hizmeti götürebilmek için gece gündüz çalışıyor ama en ufak bir evrak işi için bile kilometrelerce yol gitmesi gerekiyor. Bu sebeple hizmet ofisini şehir merkezinde bir yere taşıyacağız. Üye esnaflarımızın ihtiyaç duyduğu fatura, fiş ve diğer materyaller için odadan talepte bulunduğunda yüksek fiyat ve borçlarla karşılaştığı için evrak işleri ilerlemiyor. Bunun da önüne geçebilmek için gerekli girişimleri yaparak, ücretsiz gelen bir evrakı yine ücretsiz bir şekilde üyelerimizin iş yerlerine giderek sunacağız. Devlet destekleri hibe başvurularında bütün süreç odamız tarafından takip edilerek esnafımızın yaralanması noktasında çalışmalar titizlikle yapılacaktır" dedi.

"Sadece aidat alma il başkanlık yapılmaz"

Aydın Elektrikçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası'nın herhangi bir sosyal tesisi olmadığına dikkat çeken Tatar; "500'ün üzerinde odamıza kayıtlı üye var ancak yıllarca odamız ve esnaflarımızın bir araya gelebileceği bir alanımız bile yok. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte sıkı çalışıp gerekli işbirlikleri ile odamıza bağlı her alandaki esnafımız için ayrı ayrı ilgileneceğiz. Önceliğimiz odamızın çatısı altında sosyal alanlar oluşturmak. Ayda bir olmak üzere üye esnaflarımızla bir araya gelecek ve moral gecesi düzenleyeceğiz. Bize bağlı her meslek alanı için proje üretiyoruz ve bu sebeple yönetim kurulumuzu oluştururken her alandan birer temsilciyi listemize ekledik. Bizler istiyoruz ki odamız ve üyelerimiz unutulmadan görevi hızla devir alarak çalışmalara başlayalım. Maalesef odaya kayıtlı üyelerin birçoğu mevcut başkanın adını dahi bilmiyor. Sadece aidatları toplamakla başkanlık yapılmaz. Üyelerimiz bu konulardan çok mağdur, hizmet alamadığı bir odanın toplantısı veya genel kuruluna katılmak istemeyen üyelerimiz var. Özellikle esnafımızın en ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde yöneticilerimizi göremedik. Bu durumların önüne geçmek ve odamızı olması gereken çıtaya yükseltmek için çabalayacağız" diyerek tüm üyelerini genel kurula davet etti. - AYDIN

Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı
Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı

YORUMLAR
500

Ahmet Tatar, Esnaf Odası, Aydın, Tatar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:53 Platonik aşk cinayetinde yeni detaylar: Kendimi öldürmeyi düşünüyordum, o sevdiğim bir insan
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan adayı Tatar, adaylığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement