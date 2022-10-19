Başkan Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı'nda vatandaşları dinliyor - Son Dakika
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Başkan Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı'nda vatandaşları dinliyor

19.10.2022 12:50
Başkan Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı'nda vatandaşları dinliyor

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı' AK Parti'de vatandaşları kabul ederek sorunlarını dinledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı' AK Parti'de vatandaşları kabul ederek sorunlarını dinledi.

Kars'ta göreve başladığı günden itibaren sürekli vatandaşlarla iç içe olan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanlığı'nın kapılarını sürekli vatandaşlara açık tutmasıyla dikkat çekiyor. AK Parti İl Başkanlığı'na gelen vatandaşların çok rahat ulaştığı ve sorunlarını anlatma imkanı bulduğu Başkan Çalkın, vatandaşlara hizmet için her türlü imkanları seferber ediyor.

Makamında vatandaşları ağırlayan Başkan Çalkın, vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Çalkın, kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili müdürlükleri arayarak vatandaşların sorunlarının çözümünü istedi. Çalkın'a sorunlarını ileten vatandaşlar ise parti binasından sorunlarını çözerek ayrılmanın sevincini yaşıyor.

"Kapılar hep açık"

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın makamının kapısının hep açık olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bizler her an başkanımızla görüşebiliyoruz. Her türlü sorunlarımızı anlatıyoruz. Sorunlarımızı çözmek için hemen yetkilerle bağlantı kuruyor. Yeri geliyor, para da istiyoruz. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimsesizin yanında oluyor. Biz daha ne isteyelim kendisinden Allah razı olsun" diye duygularını dile getrdiler.

Başkan Adem Çalkın'ın, AK Parti'nin kapısını çalan herkesin hizmetine koştuğunu belirten vatandaşlar, "Başkanımız partiye kim gelirse gelsin geri çevirmiyor. Herkesle tek tek görüşüyor. Herkesin işine koşuyor, hastanede hastamız oluyor, bizden çok ilgileniyor. Köyden geliyoruz maddi destek veriyor, ilaç almamız gerektiğini belirtiyoruz, hemen ilacımızı alıyor. Hiçbir zaman kibirlenmiyor, hep bizden birisi olduğunu hissettiriyor. Sevincimize, acımıza ortak oluyor. Diğer parti başkanlarının yapmadığını yapıyor, hiçbir ayrım yapmadan, biz kendisinden memnunuz. Allah işini gücüne rast getirsin" dediler.

Öte yandan 'Milletin Kapısı AK Parti' sloganıyla partinin kapılarını sonuna kadar vatandaşlara açan Başkan Adem Çalkın, günlük bine yakın insanla yüz yüze görüşüyor. Çalkın, kendisiyle görüşen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında selamını iletiyor. - KARS

Kaynak: İHA
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Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Adem Çalkın, 'Milletin Kapısı'nda vatandaşları dinliyor - Son Dakika

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