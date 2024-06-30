Başkan Ahmet Akın, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı sert bir şekilde eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Ahmet Akın, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı sert bir şekilde eleştirdi

Başkan Ahmet Akın, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay\'ı sert bir şekilde eleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Büyükşehir'in logosunun revizyonu konusunda yaşanan tartışmada, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ın sözleri üzerine Başkan Ahmet Akın, personelinin arkasında durdu ve eleştirileri yanıtladı.

30.06.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Büyükşehir'in logosunun revizyonu konusunda söz alarak "Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor" ifadelerini kullanan AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı, Başkan Ahmet Akın çok sert eleştirdi. Başkan Akın "Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur" diyerek personelinin arkasında durdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı İkinci Birleşimi'nde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı eleştirdi. Geçtiğimiz birleşimde tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logo revizyon maddesi"ne AK Parti Grubu bu birleşimde itiraz ederek tutanaklara red oyu verdi.

Söz alarak itirazını kürsüde dile getiren Yasin Sağay'ın konuşmasında ifade ettiği "Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor" ifadelerine Başkan Ahmet Akın, cevap verdi. Başkan Ahmet Akın "Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur. ya işinizi doğru yapın, ya da okuduğunuzu anlayın ya da sorun!" diyerek personelinin arkasında durdu.

'El birliğiyle büyüyeceğiz' mesajı verdi

Başkan Ahmet Akın, logo ile ilgili yaptığı açıklamada "Her gittiğimiz yerde Büyükşehir logosunun altında hepimizin, bütün belediyelerimizin logosunun olmasını istiyorum. ve inşallah, ben bunun olacağına eminim. Biliyorum ki birlikte olursak yan yana da yürürsek ki yürüyoruz. Balıkesir, tam anlamıyla hak ettiği noktaya gelip, el birliğiyle kimseyi ayırmadan hep beraber inşallah bunu daha da büyütmeyi istiyoruz. Bu konuda destekleriniz için de teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasına "Dönüşüm Kongresi'ni boşuna yapmadık. Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir gelişiyor, Balıkesir güzelleşiyor hemşehrim" diyen Başkan Ahmet Akın tartışmalara son noktayı koydu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Balıkesir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Akın, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı sert bir şekilde eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ahmet Akın, AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ı sert bir şekilde eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement