Başkan Akay: "En büyük mutluluğumuz sizlere hizmet etmek" - Son Dakika
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Başkan Akay: "En büyük mutluluğumuz sizlere hizmet etmek"

24.07.2022 12:53
Başkan Akay: "En büyük mutluluğumuz sizlere hizmet etmek"

Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Söğütlü Parkı törenle açıldı.

Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Söğütlü Parkı törenle açıldı.

Söğütlü Mahallesi Talat Hacıbekiroğlu İlkokulu karşısında yapımı tamamlanan Söğütlü Parkının açılışına Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, meclis üyeleri, Söğütlü Mahallesi Muhtarı Ercan Karaoğlan ile vatandaşlar katıldı.

Halkın bulunduğu yerde mutlu olabilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay en büyük mutluluklarının yapılan hizmetten vatandaşın faydalandığını görmek olduğunu kaydet. Başkan Akay, "Bir belediye başkanı olarak bizim için en büyük zevk sizlere hizmet etmek. Yaptığımız işin faydasını görmek, yaptığımız işte çocuklarımızın gençlerimizi kadınlarımızın tüm vatandaşlarımızın faydalandığını ve onların mutluluğunu görmek. Bu bizim Belediye hizmetinde en fazla mutluluk, sevinç duyduğumuz şeyler. Bize yapılan müracaatların artışı da aslında bizi bir ölçüde görevimizi yapma anlamında da mutlu kılıyor. Sosyal Belediyecilik bizim temel anlayışımızdan bir tanesidir. Sıkıntılarımızda mutlaka bizleri arayın, çözüm bulalım."

Söğütlü Mahalle Muhtarı Ercan Karaoğlan da parkın bölgeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Başkan Akay, Muhtar Karaoğlan ve katılımcılar parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklar parktaki oyun alanında doyasıya eğlendi. Başkan Akay da çocuklarla yakından ilgilenerek güven içinde oynadıkları oyunlardan aldıkları sevince ortak oldu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Karaoğlan, Seyhan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akay: 'En büyük mutluluğumuz sizlere hizmet etmek' - Son Dakika

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