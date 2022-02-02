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Başkan Akay: "Yaptığımız işlerin devamlılığı var" - Son Dakika

Başkan Akay: "Yaptığımız işlerin devamlılığı var"

02.02.2022 14:48
Başkan Akay: "Yaptığımız işlerin devamlılığı var"

Seyhan Belediyesi tarafından kurulan Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) ve Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Seyhan Belediyesi tarafından kurulan Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) ve Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde hizmete giren SEYTİM ile Hanedan Mahallesi'nde bulunan Selman-ı Pak Kültür Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Akay, "Bizim yaptığımız işler de bir devamlılık var. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyi üzerinde çalıştığım hiçbir şeyi bir yerde bitirmedim. Her zaman devamlılığı olan işler yaptım. İşlerin devamlılığını sağlıyorum her zaman. Kim gelirse gelsin yaptığımız projeleri değiştirme şansı yok. Buranın temelinde bilgi evleri var. Evinde çalışma olanağı bulamayan kişiye çalışma ortamı sağlıyoruz. Bilgi evlerine gelen çocuklarda 5 tanesi Teknofest'e katıldı. Orda da dereceler elde etti. Yetenekli öğrenciler eğitim görecek. Eğitim sırasında kurslar görecek. İşleyen bir mekanizmayı hiçbir yönetici işleyen bir mekanizmayı bozmaz, buna gerek yok diyemez. Bizden sonra da devam edecektir. Burası her zaman gelişen her zaman gelişecek bir yer olacak" şeklinde konuştu.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde amacına uygun olarak özel tasarlanmış birçok alan bulunduğunu belirten Akay, merkezde tasarım atölyesi, programlama atölyesi, elektronik proje laboratuvarı, robotik kodlama laboratuvarı, oyun tasarım ve kodlama laboratuvarı gibi birçok konuda laboratuvarlar bulunduğunu söyledi. Akay, merkezin ilkelerinin ise yenilikçi ve bireysel eğitim, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tasarım ve üretim odaklılık, teknolojiyi doğru kullanma, işsizlikle mücadele olduğunu belirtti.

Selman-ı Pak Kültür Merkezi bünyesinde de günlük 5 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mutfakta pişirilen yemekler 11 mahallede bulunan AŞ evlerine gidiyor. - ADANA

Başkan Akay: Yaptığımız işlerin devamlılığı var
Başkan Akay: Yaptığımız işlerin devamlılığı var
Başkan Akay: Yaptığımız işlerin devamlılığı var
Başkan Akay: Yaptığımız işlerin devamlılığı var
Başkan Akay: Yaptığımız işlerin devamlılığı var

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Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Yeşilyurt, Seyhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akay: 'Yaptığımız işlerin devamlılığı var' - Son Dakika


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