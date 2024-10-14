Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Yerel

Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Genel Kurulu\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 47. Genel Kurulu için Strasbourg'a gitti. 31 Mart 2024 yerel seçimleri gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak.

14.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 47. Genel Kurulu için Strasbourg'a gitti.

2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türk Milli Delegasyon Üyeliği görevini sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kongre'de yeni dönemde de Türkiye'yi temsil edecek. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 15 - 17 Ekim tarihleri arasında 47. Genel Kurulu'nu Strasbourg'da gerçekleştirecek. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Ulusal Delegasyon Başkanı olarak görev alırken, 2000 yılından bu yana Kongre'de Türkiye'yi temsil eden Türk Milli Delegasyon Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni dönemde de görevini sürdürecek.

31 Mart 2024 yerel seçimleri ele alınacak

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 15 - 17 Ekim tarihleri arasındaki 47. Genel Kurulu önemli gündem maddeleri ile toplanacak. Genel Kurul'un son gününde 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri ele alınacak. Raportörlerin seçimlere yönelik olarak hazırladıkları raporlar görüşülerek tartışılacak. Ayrıca gündemde Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, dünya çapında yerel ve bölgesel demokrasi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulamalarına yönelik incelemeler, dijitalleşme, yapay zeka ve bölgesel yönetişim, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası için uluslararası işbirliğinde bölgelerin rolü, Yerel ve bölgesel düzeyde döngüsel ekonominin teşvik edilmesi, YBYK'nın küresel çapta erişimi, Yaşlanan toplumlar - yaşlı bireyler için kaliteli sosyal bakıma erişimin sağlanması ve YBYK Siyaseti Gençleştirme Girişimi gibi konular görüşülerek tartışılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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