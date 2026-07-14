Akın: Millet demokrasiye sahip çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, milli iradeye ve demokrasiye vurgu yaparak Türk milletinin her zaman bağımsızlığına sahip çıktığını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Akın, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimi karşısında, vatandaşlarımız canı pahasına demokrasiyi savunmuş; Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahip çıkmıştır. O gece, meydanları dolduran milyonlar; vatan sevgisinin, kardeşliğin ve milli iradenin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Aziz milletimiz, demokrasimize yönelen tehdidi omuz omuza vererek bertaraf etmiş; tarihimize altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'imiz de o karanlık gecede her zaman olduğu gibi demokrasinin, özgürlüğün ve millet iradesinin yanında yer almıştır. Çünkü bu toprakların mayasında dayanışma, cesaret ve memleket sevgisi vardır. Çünkü bizler, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ışığında söz konusu vatan olduğunda tüm farklılıklarını bir kenara bırakıp aynı hedef etrafında kenetlenmeyi bilen güçlü bir ecdadın torunlarıyız. Demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir; aynı zamanda ortak değerlerimize, hukuka, özgürlüklere ve birbirimize duyduğumuz saygının da teminatıdır. Bizler, her şartta milletimizin iradesini esas alan, birlik ve beraberliğimizi koruyan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak demokrasimizin, Cumhuriyetimizin ve milli birliğimizin yılmaz savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Halkımızın huzuru, ülkemizin geleceği ve ortak değerlerimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum." - BALIKESİR