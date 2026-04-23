Başkan Akın, makamını çocuklara devretti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Kuzey Özcan ve Halalca İlkokulu 4.Sınıf Öğrencisi Meryem Bacakoğlu'na devretti. Çocukları tek tek öperek karşılayan Akın, öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet etti. Başkanlık koltuğunu devretmeden önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını temsili olarak bir günlüğüne devralan çocuklar, hayallerini ve isteklerini Akın'a iletti.

Çocuklarımızın hayalleri benim hedefimdir

Geleceğin teminatı olan gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi olduğunu ifade eden Akın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda, Balıkesir'in geleceğini Kuzey ve Meryem'e emanet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın hayalleri ve istekleri benim hedefimdir. Bugün onların yüreğindeki heyecan, Balıkesir'imizin emin ellerde olacağının kanıtıdır. Bizim tek derdimiz, çocuklarımızın Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de huzurla, neşeyle, özgürce büyüyeceği bir ortamı inşa etmektir. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çocukların, gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm hiç eksilmesin. Çünkü sizler, bu ülkenin yarınlarısınız. Sizler, Cumhuriyetimizin en güçlü teminatısınız. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR