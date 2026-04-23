Başkan Akın, makamını çocuklara devretti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Akın, makamını çocuklara devretti

23.04.2026 15:34  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Kuzey Özcan ve Meryem Bacakoğlu'na devretti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Kuzey Özcan ve Halalca İlkokulu 4.Sınıf Öğrencisi Meryem Bacakoğlu'na devretti. Çocukları tek tek öperek karşılayan Akın, öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet etti. Başkanlık koltuğunu devretmeden önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını temsili olarak bir günlüğüne devralan çocuklar, hayallerini ve isteklerini Akın'a iletti.

Çocuklarımızın hayalleri benim hedefimdir

Geleceğin teminatı olan gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi olduğunu ifade eden Akın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda, Balıkesir'in geleceğini Kuzey ve Meryem'e emanet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın hayalleri ve istekleri benim hedefimdir. Bugün onların yüreğindeki heyecan, Balıkesir'imizin emin ellerde olacağının kanıtıdır. Bizim tek derdimiz, çocuklarımızın Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de huzurla, neşeyle, özgürce büyüyeceği bir ortamı inşa etmektir. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çocukların, gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm hiç eksilmesin. Çünkü sizler, bu ülkenin yarınlarısınız. Sizler, Cumhuriyetimizin en güçlü teminatısınız. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:35:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.