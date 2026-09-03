Başkan Akın, Zabıta Haftası\'nda zabıta personeliyle bir araya geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zabıta Haftası vesilesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Akın'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ve Zabıta Dairesi Başkanı Caner Güreşen de eşlik etti.

Şehrin huzuru ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan zabıta personelinin gününü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Zabıta, kentin vicdanıdır. Sizler sahada, hemşehrilerimizle belediyemiz arasında önemli bir köprüsünüz. Esnafımızın kapısını çalan, hemşehrilerimizin derdini dinleyen ve şehrimizde düzeni sağlayan sizlersiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak emeğinizi görüyoruz, fedakarlığınızı biliyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bizim için her görevlinin alın teri değerlidir. Çünkü biz bu şehri birlikte yönetiyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu ve huzurunu birlikte koruyoruz. Birbirimize sahip çıkacağız. Balıkesir'imize sahip çıkacağız. Esnafımıza sahip çıkacağız. Vatandaşımızın hakkını koruyacağız" diye konuştu.

Akın, "Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden tüm zabıta çalışanlarımızı rahmetle anıyor, emekli olan zabıta arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görev başındaki tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı gönülden kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu şehre hizmet ediyorsunuz" dedi.