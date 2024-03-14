Bursa\'da Ulaşım Projeleri: Kuzey Otoyolu ve Köprülü Kavşaklar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı marifetiyle Kuzey Otoyolu'nun yapılacağını açıklayarak, "Halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Bunun yanında Orhaneli Yolu'ndaki Beşevler-Mihraplı ve Çamlıca-Odunluk arasındaki 2 sinyalize kavşağı farklı seviyeli köprülü kavşaklar haline getiriyoruz" dedi.
"Şehir içi trafiğinde rahatlama olacak"
Bursa'da rahat ve konforlu ulaşım için yeni dönem projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, doğu batı hattında Kestel'den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılmış tek bir ana ulaşım aksına sahip şehre 'Kuzey ve Güney' olmak üzere iki alternatif koridor kazandıracaklarını hatırlattı. Bu oluşturdukları iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuzey Otoyolu'nun (KÖSOB) yapılacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Bakanlığımız tarafından yapılacak 29 kilometrelik Kuzey Otoyolu, Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul-İzmir otobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Halihazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Böylece bu güzergaha yapılacak olan bağlantı yolları ile beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak" diye konuştu.
Ulaşımda maksimum verimlilik
Oluşturdukları bu yol ağının maksimum verimlilikte çalışması için köprü, kavşak ve bağlantı yolları projeleri de hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Ulaşımda düğümleri tek tek çözüyoruz. Birincisi Mudanya Yolu-Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri. Mudanya ve Bursa istikametinden gelen araçların Şehir Hastanesi yönüne kesintisiz giriş çıkışlarını sağlayacak kavşak kollarıyla birlikte Mudanya yolundan Şehir Hastanesine, oradan da Özlüce'ye kadar ulaşan yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. İkincisi Bademli Bulvarı. Bademli kavşağından Bademli eski köy içine kadar olan kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek bulvar haline dönüştürüyoruz. Üçüncü olarak Geçit köprüsü genişletme. Yapım çalışmalarını başlattığımız proje ile tarihi köprünün yanına ilave köprü yaparak Mudanya yolundaki darboğazı ortadan kaldırıyoruz. Dördüncü olarak Ata Bulvarı üzerine 23 Nisan katlı kavşağı ve Gümrük katlı kavşağı olmak üzere iki kavşak. Ata Bulvarı'ndaki trafik akışını daha hızlı ve güvenli hale getirmek üzere biri Gümrük önünde diğeri de 23 Nisan Mahallesi/OSB girişinde kavşakları yeraltı geçişli kavşak haline getiriyoruz" dedi.
Orhaneli Yolu'na iki köprülü kavşak
Ulaşımda düğümleri tek tek çözecek olan köprü, kavşak ve bağlantı yolları projelerinin beşincisinin Görükle köprülü kavşağı çalışması olacağını anlatan Başkan Aktaş, "Batı bölgemize bağlanan yolların kesişim noktasında bulunan ve mevcut kapasitesiyle trafik yükünü kaldırmayan kavşağın yerine yepyeni, modern ve yüksek kapasiteli bir kavşak inşa ediyoruz. Altıncı olarak İhsaniye-Yeni karaman bağlantı köprüsü. Mudanya yolu üzerinden sağlanacak geçiş ile Nilüfer ve Osmangazi ilçelerimiz arasına alternatif bir geçiş kazandırıyoruz. Yedinci olarak Orhaneli Yolu'na Beşevler ve Odunluk olmak üzere iki kavşak. Beşevler-Mihraplı ve Çamlıca-Odunluk arasındaki 2 sinyalize kavşağı farklı seviyeli köprülü kavşaklar haline getiriyoruz. Sekizinci olarak Botanik Park kavşağı. Yakın çevre yolu üzerinde yapacağımız yonca kavşakla trafik yükünü hafifleterek Çelebi Mehmet Bulvarı'nı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile buluşturuyoruz. Bunların yanında Acemler-Soğukkuyu- Mudanya Yolu 'Acemler Servis Yolu', Zübeyde Hanım Caddesi-Hayran Caddesi bağlantı yolu ve Mihraplı bölgesi köprü ve yol düzenlemeleri gibi şehir için trafiği rahatlatacak çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Ulaşım Projeleri: Kuzey Otoyolu ve Köprülü Kavşaklar - Son Dakika
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