Başkan Aktaş'tan 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aktaş'tan 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını söyleyerek, geçtiğimiz dönem 3.2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehre kazandırdıklarını ve yeni dönemde de bunun üzerine 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü verdiklerini açıkladı.

14.03.2024 11:22  Güncelleme: 11:56
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Başkan Aktaş'tan 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını söyleyerek, "Geçtiğimiz dönem 3.2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehrimize kazandırdık. Yeni dönemde de bunun üzerine 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşerilerimize veriyorum. Ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum" dedi.

Parklarıyla, yenilebilir enerji kullanımıyla 'Yeşil ve Yaşanabilir' bir Bursa hayaliyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını söyledi. Geçtiğimiz dönem 1.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü verdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Sözlerini tutmayanların aksine bu hedefimizin iki katından fazla yeşil alanı yani 3.2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehrimize kazandırdık. Bursa artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşerilerimize veriyorum. Yeşile doyamayan kadrolar olarak ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum" diye konuştu.

Şehrin dört bir yanında milyonlarca metrekare park

Bursa'nın yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Kaynağını Uludağ'dan alıp Bursa ovasına doğru süzülen derelerin şehrin en önemli hazinelerinden olduğunu söyledi. Bu hazinelerin çevresini yeşille donatarak, şehir insanının nefes alacağı, sağlık ve huzur bulacağı bir hale geleceği koridorlarla Bursa'da 'yeşil mavi bir ağ' oluşturacaklarını anlattı. Başkan Aktaş, "Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacıvat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bölge Parkları

Yeni dönemde en az 11 tane yeni bölge parklarını şehre kazandıracaklarını belirten Başkan Aktaş, "42 bin metrekarelik Yunuseli Çamlık Parkı, 30 bin metrekarelik Demirci Parkı, 31 bin metrekarelik Göçmen Konutları Parkı, 500 bin metrekarelik Hasköy Mesire Alanı, 45 bin metrekarelik Şirinevler Parkı, 42 bin metrekarelik Hasanağa Kızılcıklı Parkı, 28 bin metrekarelik Büyükbalıklı Parkı, 20 bin metrekarelik Balkan Parkı, 19 bin 500 metrekarelik Balat, Doğanköy Parkı, 11 bin metrekarelik Karapınar Parkı, 40 bin metrekarelik Samanlı Parkı gibi birçok bölge parkını şehrin farklı noktalarında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Aktaş\'tan 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü
Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş'tan 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü - Son Dakika

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