Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı" - Son Dakika
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Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

11.04.2022 13:01
Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Başkan Alan; kendilerine sahip çıkacak bir bakanlığa ihtiyaç olduğunu belirterek; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak. Hep söylüyorum; Tarım Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var. Bizim sayımız 2 milyon 200 bin" dedi.

"Bakanlık kurulursa bize çok şey katar"

Kurulacak olan bakanlığın esnafa çok büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Mustafa Alan; "Öyle bir zamana denk geldik ki, cumhurbaşkanımızın bakanlık sayılarını eksilttiği döneme rastladık. Bir miktar da birileri razı olmuyor. Niye razı olunmasın bunda? Denetleme de olsun, eğitim de olsun. Genel müdürlüğümüz Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Daha önce genel müdürlüğümüz de yoktu. Bakanlık bize para versin demiyoruz. Ama bir takip olsun, insanların bir yerim var diye mutlu olur. İddia ediyorum 2 milyon 200 binin eş ve çocuklarıyla birlikte 10 milyonuz. Bizim esas resmi yapı konfederasyon. Pancar kooperatifi gibi, sulama kooperatifi gibi kredi kooperatifiyiz. Ama bizim mesleki teşekkülümüz TESK. Bizim orada 3 bin 100 odamız, 82 birlik, 13 federasyonumuz var. Ufak tefek hatalarımız olmuştur ama düzgün götürdük. Dünyanın hiçbir yerinde var mıdır acaba kendin üreteceksin, fiyatını kendin belirleyeceksin, kendin satacaksın. İşte ahilik sistemi. Özellikle bakanlık kurulduğu zaman çok şey katacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Alan, Türkiye, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı' - Son Dakika


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