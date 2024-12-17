Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la program sonunda yaptıkları görüşmenin detayını ilk kez paylaştı.

17.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la program sonunda yaptıkları görüşmenin detayını ilk kez paylaştı. Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'dirençli, sosyal ve yeşil şehir' düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdükleri kentsel dönüşümü anlattığını ifade etti. Başkan Alemdar, "Depreme hazır, güçlü, sosyal, yeşil şehrin inşası için kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle başlatacak ve başaracağız" dedi.

Sakarya büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrasında yaptıkları görüşmenin detaylarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'dirençli, sosyal ve yeşil şehir' düşüncesiyle üzerinde çalıştıkları kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattığını ve uygulanması noktasındaki gayretlerini ifade ettiğini söyledi. Başkan Alemdar, şehrin büyük bir deprem ihtimaline hazırlıklı olması ve yeni bir şehir estetiğinin oluşması için planladıkları dönüşüm hakkında detayların Erdoğan'a aktardığını ifade ederek, "Çocuklarımızın toprakla temas ettiği, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, mahalle kültürünün canlandığı ve en önemlisi vatandaşlarımızın dirençli binalarda yaşadığı bir Sakarya'yı oluşturmak istiyoruz" vurgusu yaptı.

"3 ana başlığımızı aktardım"

Bu dönüşümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözetiminde başlatarak başaracaklarını ifade eden Alemdar, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Olağan İl Kongresi için geldiği şehrimizde ağırladık. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı kongrenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Kendisiyle Sakarya'nın dönüşüm hedeflerini paylaştım. Şehrimizi imar ve ihya ederken 3 ana başlığımız olan 'dirençli, sosyal ve yeşil şehir' düşüncemizi aktardım. Depreme hazır, güçlü, sosyal, yeşil şehrin inşası için dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlatacak ve başaracağız" dedi.

"Allah'ın izniyle dönüşümü başlatacak ve başaracağız"

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu düşünceyi önemli bulduğunu ve Sakarya'daki güçlü birliktelikten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Biz; çocuklarımızın toprakla temas ettiği, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, mahalle kültürünün yeniden canlandığı ve en önemlisi vatandaşlarımızın dirençli binalarda yaşadığı bir Sakarya'yı oluşturmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu düşüncelerimizin önemine işaret ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la birlikte sürecin takibini yapmamızın talimatını verdi. Allah'ın izniyle Sakarya'da dönüşümü başlatacak ve başaracağız. Gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ayrıca Sakarya'yı yakından takip ettiğini ifade etti. Şehrimizdeki uyum ve birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnşallah en büyük gücümüz olan birliktelik ve uyumla Sakarya'yı hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın Sakarya'sını inşa ederken en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Alemdar, Sakarya'nın en önemli meselesinin depreme hazırlık olduğunu, dönüşümün ihtiyaç değil mecburiyet olduğunu her fırsatta ifade ederek kentsel dönüşüm iddiasını tekrarlıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Politika, sakarya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.