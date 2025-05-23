Başkan Alemdar'dan Eğitime Destek: 21 Bilgisayar Öğrencilere Teslim Edildi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Alemdar'dan Eğitime Destek: 21 Bilgisayar Öğrencilere Teslim Edildi

Başkan Alemdar\'dan Eğitime Destek: 21 Bilgisayar Öğrencilere Teslim Edildi
23.05.2025 17:26  Güncelleme: 17:28
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar taleplerini yerine getirdi. Okula verilen 21 bilgisayar sayesinde öğrenciler, ilk sınavlarında önemli bir adım atarak PISA programına katıldılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar'ın kısa bir süre önce ziyaret ettiği Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar talebi gerçekleşti. Yeni bilgisayarlarla ilk sınavına giren öğrenciler, isteklerinin süratle yerine getirilmesi sebebi ile Büyükşehir'e ve Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, eğitime ve öğrencilere her fırsatta ifade ettiği desteği her gün yeni bir örnekle gösteriyor. İlk ve orta okul öğrencilerine ücretsiz, lise ve lisans öğrencileri için yüzde 54'lük indirimli ulaşım uygulamalarıyla gençlere yönelik politikalarını güçlendiren ve en büyük yatırımını gençlere yapan Büyükşehir, bu kez bir okula anlamlı bir destek sundu. Başkan Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret edip Sakarya'ya kazandırılacak Bilim Merkezi protokolünü öğrenciler ile birlikte imzalamış ve bu esnada öğretmenler ile öğrenciler bilgisayar talebi iletmişti. Okula bilgisayar temini için söz veren Alemdar'ın sözü yerine getirildi ve 21 bilgisayarın kurulumu yapıldı. Pisa döngü programına sahip okulda ilk sınav heyecanı yaşandı. Online olarak gerçekleşen sınavda ülkemizi, şehrimizi ve okulunu temsil eden öğrenciler bu program sayesinde yurtdışı bazlı hibe programları için önemli bir adım atmış oldu.

Destekten duyduğu mutluluğu paylaşan öğrenci İrem Zilşan Akgül, "Okulumuzda toplam 42 bilgisayar vardı, ancak bunların 21'i bize ait değildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, bizlere 21 bilgisayar hediye ederek bu eksikliğimizi giderdi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdığımıza inanıyoruz" dedi. Sunulan teknolojik destekle gurur duyduklarını belirten Begüm Tarakçı ise, "PISA programına, Büyükşehir Belediyemizin temin ettiği 21 bilgisayar sayesinde katılım sağladık. Bizlere sunulan bu imkanlar sayesinde ülkemizi temsil etmekten büyük bir gurur duyuyorum" diye konuştu.

Sakarya'da eğitime verilen değerin farkında olduğunu belirten Aysu Yatkın, "Yusuf Başkanımızı sosyal medyadan düzenli olarak takip ediyorum ve özellikle öğrencilere ve eğitime verdiği değeri yakından gözlemliyorum. Bu duyarlılığı bizler için gerçekten çok kıymetli. Okulum ve kendi adıma kendisine içten teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. Öğrencilerin başarısına verilen desteği vurgulayan Okul Müdürü Melik Hayri Çetinkaya, "Öğrencilerimiz, PISA döngüsüne katılarak adeta milli bir görev bilinciyle hareket ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, okulumuza yaptığı ziyarette kendisine bu süreçle ilgili bilgi verdik ve altyapı için 21 bilgisayara ihtiyacımız olduğunu ilettik. Eğitime her zaman değer veren ve gençleri her fırsatta destekleyen Başkanımız, öğrencilerimizin bu sınavda bilgisayarları kullanabilmesini sağladı. Başkanımız eğitime sağladığı katkılar ve ortaya koyduğu çalışmalarla halkın gönlünde taht kurmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Edebiyat Öğretmeni Seher Şakar ise, "Bu destek, özellikle PISA döngüsünde işlerimizi oldukça kolaylaştırdı. Başkanımızın öğrencilere, öğretmenlere ve eğitime verdiği değeri sosyal medya üzerinden zaten takip ediyorduk. Bu desteğe birebir şahit olmak hepimizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu. Yusuf Alemdar, daha önce de Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ziyaretinde öğrencilerin taleplerini kırmayarak konferans salonu isteğini geri çevirmemişti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar'dan Eğitime Destek: 21 Bilgisayar Öğrencilere Teslim Edildi - Son Dakika

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