Başkan Alemdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi

Başkan Alemdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve en doğru hizmetleri kazandırma sözü verdi.

14.05.2025 15:09  Güncelleme: 15:12
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi'nde vatandaşları dinledi. Başkan Alemdar, "Bu bölgeyi iyi biliyorum. İmkanlarımız ölçüsünde en doğru hizmetleri kazandırmak için gayret ediyoruz. Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye'nin cenneti de Sakarya. Kültürümüzle, insanımızla, doğasıyla, yeşiliyle bu cennet şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Başkan Alemdar, bölgeyi çok iyi bildiğini ve taleplerin çözümü için gereken adımların atılacağını söyledi. Alemdar, tek dertlerinin millete hizmet olduğunu vurgulayarak dünyanın cennetinin Türkiye, Türkiye'nin cennetinin ise Sakarya olduğunun altını çizerek, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

"Sizin talepleriniz bizim sorumluluğumuzdur"

Alemdar, "Burada sizin talepleriniz bizlerin sorumluluğudur. Sizden aldığımız emanetin gereğini yerine getirmek adına bugün burada sizlerle birlikteyiz. İnsanımıza hizmet üretmek adına 16 ilçemize dokunmaya çalışıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza hitap edecek her kesimin sorunlarına yönelik hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Sorunlarımızı çözme noktasındaki kararlılığımız bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecektir" dedi.

"En doğru hizmetleri şehrimize kazandıracağız"

Hizmet noktasında 'uyumlu çalışmanın' önemini hatırlatan Alemdar, "Burada tüm teşkilatlarımız, muhtarlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de imkanlarımızın el verdiği ölçüde en doğru hizmetleri şehrimize kazandıracağız. Derdimiz sizlere hizmet etmek. Her zaman söylüyorum; Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye'nin cenneti de Sakarya. Kültürümüzle, insanımızla, doğasıyla, yeşiliyle bu cennet şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Talepleri tek tek not aldı

Başkan Alemdar, mahallelerinin park, ulaşım, asfalt, altyapı, çevre gibi başlıklarda ilettikleri talepleri tek tek not aldı. Gençlerin spor sahasıyla ilgili taleplerine de kayıtsız kalmayan Alemdar, sentetik zeminin yenilenmesi için gereken adımların atılacağını, bayram öncesi 2 çocuk oyun grubunun da mahalleye kazandırılacağını dile getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal'ın eşlik ettiği toplantıya; AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcıları Cafer Güler ve Özcan Özen, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksız, Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarı Ayhan İnan, Türkçaybaşı Mahalle Muhtarı Gökhan Bayraktar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi - Son Dakika

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