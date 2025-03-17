Başkan Ali Doğan Oğuzeli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Ali Doğan Oğuzeli'ni Ziyaret Etti

Başkan Ali Doğan Oğuzeli\'ni Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde esnafla bir araya geldi ve CHP ilçe teşkilatının iftarına katıldı. Ziyaret sırasında esnafın sorunlarını dinleyen Doğan, iş birliği ve projeler hakkında bilgi verdi.

17.03.2025 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesini ziyaret ederek, hem ilçedeki esnaflarla bir araya geldi hem de CHP ilçe teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Doğan, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Doğan, esnafın sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

İftar öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından, Başkan Ali Doğan, CHP Oğuzeli İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan, iftarın ardından ilçede yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verdi. Yemeğin ardından, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in daveti üzerine yapılan görüşmede, her iki belediye arasında iş birliğinin artırılması ve ortak projeler üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında, Başkan Doğan, belediyeler arası iş birliği ve ilçenin kalkınması için yapılacak çalışmaları ele alırken, vatandaşlarla da sıcak bir sohbet ortamı oluşturdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ali Doğan, gaziantep, Politika, Oğuzeli, Ekonomi, Yerel, Yaşam, İftar, Nizip, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ali Doğan Oğuzeli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’dan barış için Rusya’ya 3 şart Ukrayna'dan barış için Rusya'ya 3 şart
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
DEM Parti heyetinden AK Parti’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz

16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:40 DEM Parti heyetinden AK Parti’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
00:16 Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
23:35 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
23:35 Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
23:21 Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
23:09 Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
22:53 İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
22:52 Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
22:41 Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı
22:32 Şampiyonluk yolunda büyük kayıp Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 17:11:04. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Ali Doğan Oğuzeli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.