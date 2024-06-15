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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak çifte kutlama yaptı. Mesajında herkesin Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Alıcık; "Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Alıcık, Kurban Bayramı mesajında, "Milli ve dini bayramlar, barışın, paylaşmanın, hatırlamanın, her anlamda birliğin, dirliğin, kardeşliğin, tasada ve sevinçte yekpare olmanın bahtiyarlığıdır. Çok şükür mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın, kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz. Kurban, bir Müslüman'ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir. Bunun yanında Kurban ibadeti, Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir. Nitekim Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Toplum hayatımızın düzen ve denge halinde, huzur ve güven dahilinde sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmesi adına bayramın ahlaki ve manevi mesajına, ihsan, ikram ve cömertlik çağrısına riayet ve sadakat gösterilmesi halisane dileğimdir. Küslerin barışıp kucaklaşması, dargın gönüller arasındaki buzların erimesi, sıla-i rahim ruhunun vatanımızın her yöresinde tıpkı bir bayrak gibi yükselmesi yürekten niyazımdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milletimizin, efe yürekli hemşerilerimin, ülkücü kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine ve sevenlerine saadet içinde kavuşmalarını diliyorum. Hac Farizası için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, ibadetlerinin makbul olmasını, dualarında olabilmeyi ve sağlıcakla dönmelerini içtenlikle temenni ediyorum. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

"Babalarımız evlerimizin güven direkleridir"

Başkan Alıcık mesajının devamında Babalar Günü'nü de kutlayarak "Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Babalar Günü. Ebediyete intikal edenlere Rabbim'den rahmet diliyor, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Evlerimizin güven direkleri muhterem büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyor, sağlıklı huzurlu ömür diliyorum. Babalar Günü kutlu olsun"dedi. - AYDIN