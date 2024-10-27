Başkan Alıcık: "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. yaşı kutlu olsun" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Alıcık: "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. yaşı kutlu olsun"

Başkan Alıcık: "Türkiye Cumhuriyeti\'mizin 101. yaşı kutlu olsun"

Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş meydanlarındaki kahramanlık ve fedakarlıklarla vücut bulduğunu ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. yaşı kutlu olsun" dedi.

27.10.2024 11:00
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Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş meydanlarındaki kahramanlık ve fedakarlıklarla vücut bulduğunu ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. yaşı kutlu olsun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhuriyetin fedakarlık ve kahramanlıklarla kurulduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, mesajında "Türk milleti 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik kazanımlarından birini gerçekleştirmiş, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini güçlü iradesiyle ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti, şehit kanlarıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve fedakarlıklarla vücut bulmuş, bu haliyle sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye, daha ileriye, çok daha ileriye erişme azmini göstermiştir. Milli Mücadele'nin her safhasında, sahip olunan manevi kuvvet ve direncin yegane kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk yıl dönümünde, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin, hemşehrilerimin fedakar dava arkadaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ını gönülden kutluyor, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, TUSAŞ tesislerinde şehit olan kardeşlerimize ve tarihin her döneminde mücadeleleriyle öne atılıp şehit düşen kahramanlarımıza, Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Haluk Alıcık, Yerel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alıcık: 'Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. yaşı kutlu olsun' - Son Dakika

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