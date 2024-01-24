 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın Annesini Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın Annesini Ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın annesi Nevin Tarım'ı makamında ağırladı. Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın adının verildiği alt geçitten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Nevin Tarım, Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. Başkan Işık ise şehitlerimizin emanetlerinin önemini vurgulayarak tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım\'ın Annesini Ağırladı
24.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın annesi Nevin Tarım'ı makamında ağırladı.

Kütahya Belediyesi tarafından Siner Mahallesindeki vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan alt geçide Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın adının verilmesinden son derece mutlu olduklarını ifade eden şehidin emaneti Nevin Tarım, Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. Anne Tarım, "Canımı vatan için verdim. Dayanması çok zor ama çok gururluyum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, şehitlerimizin emanetlerinin başımızın tacı olduğunu belirterek Şehit Ahmet Tarım nezdinde tüm şehitlerimizi şükranla yad etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Teğmen, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın Annesini Ağırladı - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:15:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın Annesini Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement