Kütahya Belediye Başkanı Şehit Teğmen Ahmet Tarım\'ın Annesini Ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın annesi Nevin Tarım'ı makamında ağırladı.

Kütahya Belediyesi tarafından Siner Mahallesindeki vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan alt geçide Şehit Teğmen Ahmet Tarım'ın adının verilmesinden son derece mutlu olduklarını ifade eden şehidin emaneti Nevin Tarım, Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti. Anne Tarım, "Canımı vatan için verdim. Dayanması çok zor ama çok gururluyum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, şehitlerimizin emanetlerinin başımızın tacı olduğunu belirterek Şehit Ahmet Tarım nezdinde tüm şehitlerimizi şükranla yad etti. - KÜTAHYA