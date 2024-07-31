Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstermek için büyük bir buluşma düzenlenecek - Son Dakika
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Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstermek için büyük bir buluşma düzenlenecek

Konya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik katliamlarına tepki göstermek için büyük bir buluşma düzenlenecek

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliamlara tepki göstermek için 3 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Mevlana Meydanı'nda büyük bir buluşma düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazze'deki acıların tüm insanlığın vicdanını sızlattığını ifade ederek, buluşmaya tüm Konyalıları davet etti.

31.07.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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Konya Sivil Toplum Kuruşları Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliamlara tepki göstermek için 3 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Mevlana Meydanı'nda büyük bir buluşma düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan acıların tüm insanlığın vicdanını sızlattığını ifade ederek, Gazze'de yaşananların sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ortak acısı olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'deki zulümlerinin yanı sıra Filistinli esirlere karşı da insanlık dışı muamelelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, "Son olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, İsrail tarafından İran'da alçakça bir saldırıyla katledilmesi, İsrail'in savaşı ve kaosu tüm bölgeye yaymak isteğini gösteriyor. Bu alçak saldırıyı lanetliyoruz. Filistin davası için çocuklarını ve torunlarını feda ederken vakurlu duruşu ile hepimize örnek olan Heniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.

"Gazze için 3 Ağustos'ta Mevlana Meydanında buluşalım"

Şehit İsmail Heniye'nin geçtiğimiz gün, 3 Ağustos'ta tüm İslam ülkelerini Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstermeye ve İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilere destek olmaya çağırması üzerine tüm dünyada milyonlarca vicdan sahibinin meydanlara ineceğini kaydeden Başkan Altay, "Tüm Konyalı hemşehrilerimi 3 Ağustos'ta Gazze'deki katliamlara karşı en yüksek tepkiyi vermeye davet ediyorum. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek programda buluşalım" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstermek için büyük bir buluşma düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstermek için büyük bir buluşma düzenlenecek - Son Dakika
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