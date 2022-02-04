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Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor - Son Dakika

Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor

04.02.2022 00:58
Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya özgü bir gelenek olan "Şivlilik" kültürünün yaşatılması için 5-10 yaş aralığında başvuruları alınan 100 bin çocuğu hediyelerle sevindiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya özgü bir gelenek olan "Şivlilik" kültürünün yaşatılması için 5-10 yaş aralığında başvuruları alınan 100 bin çocuğu hediyelerle sevindiriyor. Bu özel günde çocuklara şivlilik ikramında bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başvuruları alınan hediyelerin evlere kargolama işlemlerine başlandığını belirterek, "Bu güzel geleneği yaşatan tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya özgü bir gelenek olan şivliliğin, mübarek üç aylar ile özdeşleştiğini belirterek, bu özel günün tüm şehirde adeta bir bayram havasında geçtiğini söyledi. Bu özel günde çocuklara şivlilik ikramında bulunan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları mutlu etmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımızı geçen yıl olduğu gibi şivlilik hediyeleri ile sevindiriyoruz. İnternet üzerinden başvurularını aldığımız 100 bin çocuğumuz için sürpriz hediyeleri adreslere kargolama işlemlerine başladık. Bütün hediyeleri en kısa sürede yavrularımıza ulaştıracağız. Ayrıca bu güzel geleneği yaşatan tüm Konyalı hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum. Üç aylarımız hayırlı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altay Konyalı çocukları şivlilik hediyeleriyle sevindiriyor - Son Dakika


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