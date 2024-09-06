Başkan Altınkaya: 'Şehir bizim, takım bizim, sonuna kadar savaşacağız' - Son Dakika
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Başkan Altınkaya: 'Şehir bizim, takım bizim, sonuna kadar savaşacağız'

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Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, futbolculara verilen mangal ziyafeti sonrası yaptığı konuşmada, şehir ve takımın önemine vurgu yaparak, destek çağrısında bulundu.

06.09.2024 14:47  Güncelleme: 14:53
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- Başkan Altınkaya: "Şehir bizim, takım bizim, sonuna kadar savaşacağız"

KÜTAHYA - Belediye Kütahyaspor yönetimi, Tokat deplasmanında yapılacak müsabaka öncesi futbolcular için yemek programı düzenledi.

Belediye Kütahyasporlu futbolculara verilen mangal ziyafeti sonrası konuşan Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, "Bizim, önündeki sıfat ne olursa olsun tek bir şehrimiz, tek bir takımımız var. Bugün adı Belediye Kütahyaspor, yarın önüne başka bir sponsor isim olarak konulabilir ama herkes Kütahyaspor'un, mavi-lacivertin farkında olmalı, tüm şehir farkında olmalı" dedi.

Takım otobüsünü şehre kazandırdığı için Vali Musa Işın'a ve takım için gösterdiği gayretlerden dolayı Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür eden Altınkaya, "Belediye Başkanımız ve Valimiz Musa Işın önderliğinde bir yemek organize etmeye karar verdik. İş dünyasına, Kütahyalılara çağrımızdır, bu organizasyona kimse duyarsız kalmasın. Yıllardır özlenen bir Kütahyaspor altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Pırıl pırıl genç kardeşlerimiz Kütahyaspor arması altında Kütahya'ya hizmet etmeye başladılar. Her gün onlarla da görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Pazar günü Tokat deplasmanında yeni sezonun ilk müsabakasına çıkacaklarını dile getiren Başkan Altınkaya, "Sonuç ne olursa olsun şehir bizim, takım bizim. Sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sonuna kadar destek veren bir taraftar kitlesi istiyoruz. Taraftarlarımızın, tribün liderlerimizin hepsiyle görüşmelerimiz bu noktada. Onlara da buradan teşekkür ediyorum, ne zaman kendilerine bir çağrı yapsak duyarsız kalmıyorlar, her zaman yanımızdalar" diye konuştu.

Başkan Altınkaya: \'Şehir bizim, takım bizim, sonuna kadar savaşacağız\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Altınkaya: 'Şehir bizim, takım bizim, sonuna kadar savaşacağız' - Son Dakika

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