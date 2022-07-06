Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı

06.07.2022 09:42
Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, minik misafirlerini ağırladı.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, minik misafirlerini ağırladı. Altun, belediye gelen misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Kars'ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim Belediyesi'ne aileleriyle birlikte gelen çocukların yanına gelerek bir süre sohbet etti. Çocuklarla sohbetini derinleştiren Altun, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler vererek belediye hizmet binasını gezdirdi.

Selim'de belediye başkanlığını 2 dönemdir yürüten Başkan Coşkun Altun, ilçeye yaptığı yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirirken, vatandaşlar arasında da çok seviliyor. - KARS

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Kaynak: İHA

Coşkun Altun, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika

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