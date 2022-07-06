Selim'de belediye başkanlığını 2 dönemdir yürüten Başkan Coşkun Altun, ilçeye yaptığı yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirirken, vatandaşlar arasında da çok seviliyor. - KARS

Kars 'ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim Belediyesi'ne aileleriyle birlikte gelen çocukların yanına gelerek bir süre sohbet etti. Çocuklarla sohbetini derinleştiren Altun, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler vererek belediye hizmet binasını gezdirdi.

Kaynak: İHA

Coşkun Altun, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika

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