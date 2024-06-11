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Başkan Aras: "Bozburun projesinde ilk suyu Turunç'a verdik"

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ tarafından Marmaris Bozburun Yarımadasındaki 7 mahalleyi suya kavuşturacak olan proje kapsamında Turunç bölgesine suyu verdiklerini söyledi. Aras, proje kapsamında ilk suyu Turunç'a akıttıklarını 15 Ağustos itibariyle tüm mahallelerin suya kavuşacağının müjdesini verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris'te yapımı devam eden Bozburun Yarımadası içme suyu projesini inceledi. Çamlı, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır Mahallelerini ziyaret eden Aras, proje kapsamında ilk suyu Turunç Mahallesi deposuna akıttıklarını söyledi ve 15 Ağustos'ta projenin tamamlanacağı müjdesini verdi. Aras'a ziyaretleri sırasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'de eşlik etti.

Hattın yaklaşık 30 kilometresi tamamlandı

Çalışmalar kapsamında Atatürk Barajı'ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. Hattın yaklaşık 30 kilometrelik kısmı tamamlanırken yaz ortasında bölgelere sorunsuz olarak su verilmesi amaçlanıyor.

"15 Ağustos'ta projeyi tamamlamayı planlıyoruz"

Bozburun - Söğüt Mahalleleri arasında projenin devam ettiği bölgeyi ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras burada MUSKİ yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifingin ardından açıklamalarda bulunan Aras, çalışmaların tamamlanıp 15 Ağustos'ta 7 Mahalleyi suya kavuşturmak istediklerini söyledi. Aras, "Marmaris Atatürk Barajından Bozburun Yarımadasına içme suyu temini için buradayız. Şuan Bozburun Söğüt arasında çalışmanın devam ettiği bölgedeyiz. Toplam 46 km'lik bir çalışma var burada. Şuan çalışmanın büyük bir bölümünü tamamladık. İlk suyu Turunç Mahallemize ulaştırdık. Turunç artık Atatürk Barajı'ndan gelen içme kullanma suyuna kavuşmuş olacak. Su projemizi etap etap tamamlıyoruz. 15 Ağustos tarihinde Selimiye'ye ve Bozburun'u suya kavuşturmuş olacağız. Daha sonra Orhaniye Mahallesinde ek bir çalışma gerçekleştirip bu bölgede ki su sorununu da ortadan kaldıracağız. Kasım ayı sonunda başlayan çalışmalar Haziran ayında da planladığımız şekilde devam ediyor. Söz verdiğimiz tarih olan 15 Ağustos tarihinde projeyi tamamlayıp bu bölgedeki tüm mahallelere su vermeyi amaçlıyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.