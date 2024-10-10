Başkan Aras İstanbul Turizm Fuarı'nda Muğla'nın Turizm Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
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Başkan Aras İstanbul Turizm Fuarı'nda Muğla'nın Turizm Sorunlarını Anlattı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2. İstanbul Turizm Fuarı'na katılarak Muğla'nın turizm potansiyeli ve yaşadığı altyapı sorunlarını gündeme getirdi. 6,5 milyon turist ağırlayan Muğla'nın, merkezi bütçeden yeterli pay alamadığını belirtti.

10.10.2024 22:22
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Başkan Aras İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 2. İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı ve belediye başkanları oturumunda 'Dünya Kenti Muğla'yı anlattı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul'da Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Turizm Fuarı'na katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2. İstanbul Turizm Fuarı belediye başkanları oturumunda 'Dünya Kenti Muğla'yı anlattı.

Başkan Aras; "Turizm anlamında, kendi kayıtlı nüfusumuza göre pay alıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmin yerel kaynakları kullandığını, kırsal kalkınmayı ve yaklaşık 100 sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen bir alan olduğunu vurguladı. Belediyelerin turizmden doğrudan gelir elde edemediğini, Muğla'nın 1 milyon nüfusu olmasına rağmen 6,5 milyon turist ağırlayarak altyapısına ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Başkan Aras; "Turizm yaklaşık 100 ayrı sektörü doğrudan veya dolaylı bir şekilde destekleyen bir sektör. Gidip bir yerlerden ithal edip veya milyonlarca dolar ödeyip burada bir katma değer oluşturmuyor. Tamamen yerel kaynakları kullanıyor. Kendi yatırımcı zaten bölgeden satın alma yapıyor, istihdam oluşturuyor. Aslında turizmcinin kattığı doğrudan veya dolaylı o kadar çok değer var ki, ekonomiye veya yerel kalkınmaya. Tabi yerel kaynaklar veya hükümet tarafından çok daha fazla desteklenmek durumunda. Ama turistin geldiği kentlerde bizler sadece kentimizin nüfusu oranında merkezi bütçeden pay alıyoruz. Muğla'nın nüfusu 1 milyon; bugün itibarıyla Muğla'ya giren turist sayısı ise 6,5 milyon. Biz 1 milyon lira kazanıyoruz, 6,5 milyon lira harcıyoruz. Bu sürdürülebilir değil. Ayrıca turistin geldiği yerlerde altyapıya ciddi bir baskı oluşturuyor bu fazla nüfus. Yol, trafik, kanalizasyon, su krizi hepimizin gündeminde. Çevre, atık gibi birçok konuda belediyelerin üzerinde bir yük oluşturuyor. Ancak belediyeler bunun karşılığında hiç bir şey alamıyor. Yani 1 milyon 56 bin nüfusum var, ona göre pay alıyorum ama 6,5 milyon lira harcıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aras İstanbul Turizm Fuarı'nda Muğla'nın Turizm Sorunlarını Anlattı - Son Dakika

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