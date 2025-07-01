Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Mahallesi Erenler ve Esenler Caddesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen alanları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Her iki cadde üzerinde yürütülen çalışmalara katılıp vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Arı, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgiler alarak belediye personellerine kolaylıklar ve başarılar diledi.

Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi 1. Etap toplam 440 m2'den oluşurken 2 bin ton PMT ve bin 50 ton asfalt atılacak. Erenler Caddesi devamında bulunan Esenler Caddesi 1. Kısım toplam 250 m2 olup, bin 150 ton PMT ve 600 ton asfalt atılması planlanırken Esenler Caddesi 2. Kısım da ise 300 m2'lik alana bin 350 ton PMT ve 750 ton asfalt atılacak.

Şehrin bütün arterleri ve farklı mahallelerinde yol ve yaya kaldırımı yapımı, bakım ve onarımı, park yenileme, temizlik ve altyapı yenileme çalışmaları Nevşehir Belediyesi ekipleri ve ilgili müdürlükler tarafından titizlikle yürütülüyor. - NEVŞEHİR