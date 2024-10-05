Başkan Arslan, Kadın Girişimciler İçin Lokanta Ziyareti Gerçekleştirdi

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Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ilçeye yeni hizmete giren lokantayı ziyaret ederek, sahibi Emine Karadere destek verdi.

Başkan Arslan ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Karacakaya ile birlikte ilçeye hizmet vermeye başlayan bir lokantanın kadın işletmesine işyeri açma ve iş yeri ruhsatını teslim etti. Arslan, "Kadın girişimcilerimizin ilçemizin gelişiminde en önemli etkenlerden olduğunu belirtip, hayırlı işler ve bol kazançlar dileriz" dedi. - BİLECİK