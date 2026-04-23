Başkan Aşgın koltuğu çocuklara emanet etti

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çorum Belediyesi başkanlık koltuğu çocuklara emanet etti.

İsmail Kakaç İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Zeynep Sözten ve Rüzgar Ali Kışla, günün anlam ve önemine uygun olarak belediye başkanlığı görevini kısa süreliğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan devraldı. Beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Cemalettin Tunç ve Sınıf Öğretmeni Filiz Türk ile birlikte makama gelen öğrenciler kendilerini hazır bekleyen birim müdürlerinden isteklerini belirttiler.

Temsili olarak gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşma yapan İsmail Kakaç İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Zeynep Sözten birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen saldırıları da değinen Sözten, "Gün geçmişimizin mirasına bugünün sorumluluğuna ve yarının umuduna sıkı sıkıya sarılma günüdür" dedi.

Sözten okul bahçesinin zeminin yenilenmesinin yanı sıra, her mahalleye çocukların rahatça oyun oynayabileceği kapalı spor alanları yapılmasını istedi.

Çocuklara bayram bırakan ve armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan Rüzgar Ali Kışla ise geçen yıl talep edilen Masal Park'ın bu yıl yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek bu tür parkların çoğaltılmasını istedi. Hünerlerini de sergileyen 4.sınıf öğrencisi Rüzgar Ali Kışla şiir okuyarak saz çaldı.

Çocukların talimatlarının en kısa süre içerisinde yerine getirileceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, okullara göreve geldikleri günden bu zamana kadar her zaman destek olduklarını belirterek, "23 Nisan ülkeyi kuran irade tarafından çocuklara armağan edilen çok kıymetli bir bayram. Çocuklar bayramlarını doyasıya kutlamalı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temsili olarak makam koltuğunu devrettiği çocuklar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler verdi. - ÇORUM