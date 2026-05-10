Başkan Aslan'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Aslan'dan Anneler Günü Mesajı

Başkan Aslan\'dan Anneler Günü Mesajı
10.05.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memet Aslan, Anneler Günü'nde annelerin yüceliğini vurguladı ve kutlama mesajı yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Anne karşılıksız sevginin adıdır. Hiçbir karşılık beklemeden bütün hayatını evlatlarına harcayan yüce gönüllülüğün adıdır anne. Sağlıklı ve saygın bir toplumun yapı taşı, anne sevgisi ve annelik ahlakı ile vücut bulur. Yemeden yediren, içmeden içiren, iyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta tek ve emsalsiz koruyucu zırhın adıdır anne. Varlığımızın sebebi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Annelik hakkının bir bedeli yoktur. Onların gönülleri yüce, şefkat ve merhamet duyguları emsalsizdir. Evlatlarının başına gelebilecek her kaza ve belaya, yollarına çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı koruyan ve kollayan tek zırhtır anneler. Annelerin şefkat, merhamet ve fedakarlık duyguları yücedir, sadece anneliğe özgüdür. Çünkü bu duyguların tarifi yoktur. Hiçbir karşılık beklemeden insanlığa huzur ve mutluluk aşılayan, sevgileri ve şefkatleri ruhumuzu okşayan yüce gönüllü, cennet kokulu ve evlatlarının cenneti olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aslan'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:12:49. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Aslan'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.