Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

09.04.2022 12:40
Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesince Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesince Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Didim Selanikli Romanlar Derneği tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle organize edilen iftara katılan Başkan Atabay, Roman vatandaşlara karanfil dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim Kent Meydanı'nda iftar etkinliği düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte dev sofralar kuruldu, Didimli vatandaşlar oruçlarını açtı. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ile Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha da katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan iftar etkinliğinde Başkan Atabay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını Didimlilere ileterek kurulan dev stantlarda vatandaşlara yemek dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ardından Didim Selanikli Romanlar Derneğince Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atabay'a Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ve Yusuf Deveci ile CHP Didim İlçe Örgütü heyeti de eşlik etti.

Didim nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Roman vatandaşların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Başkan Atabay, etkinliğin sonunda karanfil dağıttı. Başkan Atabay, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

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Ahmet Deniz Atabay, Hisarcık, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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