Başkan Ataç, "Bir gün değil her gün beraberiz" - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Başkan Ataç, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 1000 vatandaşın katıldığı programda Başkan Ataç, "Bizler sizi 3 Aralık'ta hatırlıyor değiliz, 365 gün hiç aklımdan çıkmıyorsunuz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programa, engelli bireyler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk, Eskişehir'de faaliyet gösteren yaklaşık 20 engelli derneğinin yöneticileri ve çok sayıda engelli birey ile aileleri katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin daima engelli bireylerin yanında olduğunu belirtirken, "Bu akşam burada sizleri görmek beni çok mutlu etti. Burada özel dostlarımız ve aileleri ile bir araya geldik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığını ilan etmek adına buluşmamız çok önemli. Bizler sizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlıyor değiliz, 365 gün hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Bizler bir günlüğüne birlikte değiliz, hayatımızın sonuna kadar sizler ile günümüzü, gecemizi paylaşacağız. Sizin yeriniz bambaşka. Sizlerle istihdam projeleri geliştiren tek belediyeyiz, bununla da gurur duyuyoruz. Bakın, Montaj Atölyesi'ndeki kardeşlerimiz 4 senede 12 milyon adet parçanın montajını yaptılar. Bu gerçekten muhteşem bir başarı. O kardeşlerimizin kafasında farklı kötü düşünceler, yalan, dolan yok. Onların kafasında, kalbinde sadece ve sadece sevgi var. Bu sayede çalışmalarımız da büyüyerek devam edecek. Türkiye nüfusunun yüzde 13-14'ü engelli, gerçekten yüksek bir oran. Öte yandan bu hükümetin sizlerle bir ilgisi yok. Maalesef sizleri kendi kaderinize bırakıyorlar. Ama sizlere sahip çıkan Tepebaşı Belediyesi var. Benim çalışma arkadaşlarım, müdürlerim, başkan yardımcılarım, Meclis üyelerim ile birlikte, Tepebaşı ailesi olarak bizler daima yanınızdayız. Onun için hiç umutsuzluğa kapılmayın, sonuna kadar beraber olacağız" sözlerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise "Gerçekten ülkece zor günlerden geçiyoruz ama güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Aslında yüreklerimizde engel olmadıkça, aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Ülkemizin güzel günlerinde, yüreklerimizde sevgi ile hep birlikte mutlu günlere ulaşmayı diliyorum. Bizleri bu güzel akşamda bir araya getiren Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte söz alan engelli derneklerinin yöneticileri de duygularını ifade ederken, Tepebaşı Belediyesi'ne ve Başkan Ataç'a destekleri için teşekkür etti.

Dernek temsilcileri, "Engelli dostu Ahmet Başkan'a, her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Tepebaşı'nda yapılan çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz, Ahmet Başkanımıza bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Biz de kendisinin yanındayız iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Başkan Ataç engelli bireyler ve aileleri keyifli bir akşam geçirdi. Program, Mesut Girgin'in seslendirdiği şarkılar ile sona erdi. - ESKİŞEHİR