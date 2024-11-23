Başkan Ataç, Efsane Kalecileri Andı - Son Dakika
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Başkan Ataç, Efsane Kalecileri Andı

Başkan Ataç, Efsane Kalecileri Andı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, genç yaşta hayatını kaybeden kaleci Sinan Alağaç ve Eskişehirsporlu Burhan Tözer'in ölüm yıl dönümlerinde yayımladığı mesajla onları sevgi ve minnetle andı. Ataç, her iki efsane sporcunun Eskişehirspor'a olan katkılarının unutulmayacağını vurguladı.

23.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, genç yaşta aramızdan ayrılan kaleci Sinan Alağaç ve Eskişehirsporlu Burhan Tözer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sinan Alağaç'ı 39'uncu, Burhan Tözer'i ise 9'uncu ölüm yıl dönümünde sevgi ve minnetle andığını kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Örnek ve sportmen kişiliyle daima kalbimizde olan, Eskişehirsporumuzun efsane kalecisi Sinan Alağaç'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Eskişehirspor'un genç yaşında yitirdiği kalecisi Sinan Alağaç, futbol kadar atletizm sporunu da başarıyla yerine getiren örnek bir sporcuydu. Onun başarısı ve bir sporcu olarak kişiliği, günümüzdeki genç sporculara örnek olmayı sürdürüyor. Bir başka efsanemiz Burhan Tözer, nam-ı diğer Küçük Burhan'ı da Sinan Alağaç'ı andığımız gün kaybetmiştik. Kendisini rahmetle anıyorum. Eskişehirspor'umuza emek veren efsanelerimizi asla unutmayacağız. Efsanelerimizin adını, Altın Ayaklar projemizle yaşatmaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ataç, Efsane Kalecileri Andı - Son Dakika

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