Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya geldi. Ataç, katılımcılarla sohbet ederek şehit yakınları ve gazilerin önemini vurguladı.

19.02.2024 13:58  Güncelleme: 14:02
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi'nin 18'inci olağan genel kurul toplantıları öncesinde düzenledikleri buluşmaya katıldı. Bir kafede gerçekleştirilen buluşmada Başkan Ataç'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, şehit aileleri, gaziler ve yakınları da yer aldı.

Buluşmada katılımcılarla sohbet den Ataç, "Şehit yakınları ve gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Biz, her zaman sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. Yıllardır süren beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Çalışmalarınızda başarılar dilerken tüm gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Öte yandan Başkan Ataç, buluşma sonrası gerçekleştirilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan olarak seçilen Sevinç Uluçeşme ve yönetimini de tebrik ederek, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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