Başkan Atay: "Efeler halkının dediği olur"
Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı, törenle açıldı
AYDIN - Tepecik Mahallesi'ndeki Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı'nın açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye başkanlığı seçimlerine dikkat çekerek "Birilerinin istediği seçilmeyecek. Efeler halkının dediği olur" dedi.
Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi'nde hazırlanan Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Meydan açılışından ziyade parka verilen ismin büyük olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ali Kemal Sinanoğlu'nun Tepecik'te uzun yıllar verdiği eğitim çabasıyla Atatürk sevgisi ile yoğrulmuş nesiller yetiştirdiğini söyledi. Onur konuğu olarak törene katılan Ali Kemal Sinanoğlu'nun oğlu Üstün Sinanoğlu, yaptığı duygulu konuşmasının ardından Başkan Atay'a teşekkür etti.
"Efeler halkının dediği olur"
Meydanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerine de dikkat çekerek "Her hafta bir açılış yapıyoruz ama hizmet aşkı böyle bir şey. Bugün farklı bir yer açıyoruz. Ali Kemal Bey'in adını yaşatan bir meydanı açıyoruz. Bir meydan açmanın ötesinde buradaki ismin anlamı çok büyük. Ali Kemal Bey, 1949 yılında geldiği Tepecik'e insanların okuma yazma öğrenmesini onların bilgili olmasını o bilgi ile bir yerlere gelmelerini sağlayacak bir eğitim sisteminin tek yöneticisi olarak can siperane çalışan bir insanın adından bahsediyoruz. Bizim için en önemli olan şey cumhuriyettir, cumhuriyet rejimidir. O rejimin güzelliği, bize emanet ederken insanların neler çektiği, canlarını siper ederek bu ülkeyi bağımsızlığına kavuşturmalarında yatar. İşte bu meydana adı verilen kişiler böyle çocuklar yetiştirdiler. Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş çocuklar yetiştirdiler. Hepimizin içinde Atatürk sevgisi var. Her şeyden vazgeçeriz ama Atatürk sevgimizden, cumhuriyetten, demokrasiden vazgeçmeyiz. Seçimlerde de birisi dedi diye seçilmeyecek, Efeler halkı kimi isterse seçilecek. Hiç merak etmeyin. Efeler halkının dediği olur. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz ben de görevimin sonuna kadar sizlere hizmet etmekten geri kalmayacağım. Söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Atay ve beraberindeki heyet, meydanın açılış kurdelesini keserek kullanıma açarken, Ali Kemal Özcan'ın kısa bir hayat hikayesinin de bulunduğu büstün de açılışı gerçekleştirildi.
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