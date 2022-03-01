Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı

01.03.2022 12:31
Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı

Efelerspor Kulübü lisanslı sporcusu, İşitme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonu Aysun Akay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti.

Efelerspor Kulübü lisanslı sporcusu, İşitme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonu Aysun Akay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti.

Polonya'da geçtiğimiz yıl düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metrede dünya ikincisi, 200 metrede ise dünya üçüncüsü olan Aysun Akay, son olarak 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 200 metrede Türkiye Şampiyonu olarak Efeler'i gururlandırdı. 27 yaşındaki Aysun Akay'ı makamında ağırlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, milli atlete plaket ve çiçek takdim etti.

Başkanlığını Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yaptığı Efelerspor Kulübü sporcusu Aysun Kaya, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nde çalışarak, burada kendisi gibi geleceğin şampiyon sporcularının yetişmesine katkıda bulunuyor. - AYDIN

Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı
Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı
Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı

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Mehmet Fatih Atay, Atletizm, Türkiye, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, Efelersporlu şampiyonu ağırladı - Son Dakika


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